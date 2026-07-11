Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Librino, Catania, dopo una sparatoria avvenuta durante una lite per un debito di 40 euro. L'aggressione armata si è verificata nel quartiere, coinvolgendo un altro individuo. Nessuna informazione su feriti o dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La polizia ha intervenuto e ha fermato il sospettato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione armata dopo una lite per una somma di denaro. Un presunto debito di 40 euro sarebbe all’origine di una violenta aggressione armata avvenuta nel quartiere Librino, a Catania. La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni, ritenuto il possibile responsabile del ferimento a colpi di pistola ai danni di un’altra persona, avvenuto lo scorso 11 marzo. Nei confronti dell’indagato sono contestati i reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali aggravate dall’utilizzo dell’arma e dalla premeditazione. L’arresto dopo la richiesta della Procura. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso il 6 luglio dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale, è stato eseguito il 9 luglio dagli agenti della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, sparatoria a Librino per un debito di 40 euro: arrestato un 52enne

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Catania, sparatoria in Piazza Beppe Montana, c'è un arresto

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