Omicidio per un debito di droga a Giugliano svolta dopo 9 anni | arrestato un 52enne
Dopo quasi nove anni, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 52 anni in relazione all'omicidio di un uomo avvenuto nel 2017 a Giugliano. Secondo le indagini, l’arrestato aveva un debito con la vittima, contratto per l’acquisto di droga, e il delitto si sarebbe verificato in quei collegamenti. L’arresto è stato eseguito nel corso di un’operazione portata avanti recentemente.
L'omicidio di Michele Lorenzetti risale all'aprile del 2017: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'arrestato aveva contratto un debito con la vittima per l'acquisto di una partita di droga.🔗 Leggi su Fanpage.it
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