Catania omicidio sul lungomare di Riposto | uomo ucciso a colpi di mannaia dal fratello

Oggi sul lungomare di Riposto, nel Catanese, un uomo è stato ucciso a colpi di mannaia dal proprio fratello. L’episodio è avvenuto durante un litigio tra i due, in un contesto di dissapori familiari già presenti. L’aggressore ha colpito l’altro con l’arma, provocandone la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha fermato il sospettato.

Una violentalite tra due fratelli si è trasformata in tragedia nella mattinata di oggi sul lungomare di Riposto,nel Catanese. Al culmine dell’ennesimo scontro, maturato in un contesto di dissapori familiari preesistenti, uno dei due ha aggredito il fratello con una mannaia, provocandone la morte. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi rivenditori di pesce, avrebbero avuto un acceso confronto degenerato in pochi istanti.L’aggressore avrebbe colpito ripetutamente il fratello con l’arma da taglio.La vittima avrebbe tentato disperatamente di mettersi in salvo, correndo lungo il lungomare, ma è stata raggiunta e colpita nuovamente, riportando ferite mortali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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