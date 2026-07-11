Castelseprio si schianta contro un palo | muore cinquantenne

Notizia in breve

Un uomo di 50 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo sulla provinciale del Tenore di Castelseprio, nella serata di venerdì 10 luglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.