Castelseprio si schianta contro un palo | muore cinquantenne
Un uomo di 50 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo sulla provinciale del Tenore di Castelseprio, nella serata di venerdì 10 luglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.
Castelseprio (Varese), 11 luglio 2026 – Incidente mortale nella tarda serata di ieri, venerdì 10 luglio sulla provinciale del Tenore di Castelseprio. Vittima dello schianto un uomo di 50 anni, che è finito con l’auto contro un palo dopo aver perso il controllo del mezzo. Quando sono arrivati i soccorsi – sul posto anche la pattuglia dei carabinieri – per l’uomo, risultato residente a Castiglione Olona, non c’era più nulla da fare: al medico del 118 arrivato con l’automedica assieme all’ambulanza non è restato altro da fare che stilare la constatazione di decesso. Le cause – l’uomo ha fatto tutto da solo, non risultano altri veicoli coinvolti – potrebbero essere quelle del malore improvviso o di una eventuale distrazione che ha determinato una perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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