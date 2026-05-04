Si schianta contro un palo nella notte e l'auto prende fuoco | 19enne muore carbonizzato a Massa

Nella notte a Massa, un'auto si è schiantata contro un palo e ha preso fuoco. Un giovane di 19 anni è rimasto coinvolto nell'incidente ed è stato trovato senza vita all’interno del veicolo in fiamme. Il corpo carbonizzato ha reso difficile stabilire con precisione l’identità al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Il corpo, completamente carbonizzato, ha reso inizialmente impossibile identificarlo con certezza. Solo dopo si è riusciti a risalire all’identità del giovane. Indagini in corso sulle cause.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si schianta con la moto contro un’auto che poi prende fuoco: grave un 17enne sbalzato sull’asfaltoUn 17enne si è schiantato con la moto contro un'auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 19enne animatore dell’oratorioUn ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra il 7 e l'8 marzo a causa di un incidente avvenuto in viale Giardini d'Ottavia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leno, fuori strada con l'auto si schianta contro una pianta: paura per un 32enne; Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto; Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvini; Le parole di Montanini per celebrare il 25 Aprile. Ricordata Ada Natali sindaca antifascista di Massa Fermana. Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Il corpo, completamente carbonizzato, ha reso inizialmente impossibile identificarlo con certezza. Solo dopo si è riu ... fanpage.it Auto contro un palo a Massa, 19enne morto carbonizzato(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una in via degli Unni, a Massa, in provincia di Massa Carrara. Secondo una p ... notizie.it Massa, con l'auto contro un palo della luce, muore carbonizzato x.com Incidente mortale a Massa nella notte: auto contro un palo della luce prende fuoco, un uomo muore carbonizzato. Indagini in corso - facebook.com facebook