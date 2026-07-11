Nella notte tra il 10 e l'11 luglio, un autobus della società Seta è stato dato alle fiamme in via delle Rimembranze, vicino al cimitero di Castelnovo Sotto. I vigili del fuoco sono intervenuti alle tre e hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto il veicolo. L'incendio si è verificato a ridosso del deposito dei bus del paese. Non sono stati segnalati feriti.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 luglio 2026 - Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti verso le tre in via delle Rimembranze, nei pressi del cimitero di Castelnovo Sotto, dove è divampato un incendio che ha completamente distrutto un autobus della società Seta, che era accanto al deposito dei bus, in paese. Alla vista delle fiamme alcuni residenti hanno dato l’allarme al 115, intervenuto con la squadra del distaccamento di Sant’Ilario insieme ad altri due mezzi arrivati da Reggio Emilia. Il rogo è stato domato, ma non è stato possibile evitare la completa distruzione del veicolo. Si tratta di un mezzo che era fermo da tempo. Dunque, si ipotizza un gesto doloso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, autobus dato alle fiamme nella notte

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