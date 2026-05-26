Tre arresti per l' omicidio Diviesti | la lite al bar l' uccisione nella grotta e il corpo dato alle fiamme

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di Diviesti. L’indagine ha ricostruito una lite al bar, seguita dall’uccisione nella grotta e dalla combustione del corpo. Questa mattina, 26 maggio, è stata eseguita un’operazione congiunta tra le autorità italiane e albanesi, coordinata da una squadra investigativa comune. Le indagini hanno coinvolto anche attività transnazionali, con l’obiettivo di fare luce sui dettagli dell’omicidio e sui responsabili.