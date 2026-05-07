Nella serata di martedì, a Valera Fratta, gli investigatori stanno esaminando un episodio in cui un'auto rubata è stata trovata abbandonata e successivamente incendiata. La vettura, secondo quanto riferito, era stata sottratta prima di essere data alle fiamme, ma le ragioni di questo gesto restano da chiarire. Le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere elementi e fare chiarezza sulla vicenda.

VALERA FRATTA (Lodi) Auto rubata, abbandonata e poi data alle fiamme. È questo il mistero al quale gli inquirenti, nella serata di martedì, a Valera Fratta, devono dare una risposta. Tutto ha avuto inizio poco prima delle 23 quando, lungo la provinciale 412, la strada della Valtidone, le fiamme hanno iniziato a levarsi alte, visibili anche a grande distanza. L’allarme è scattato immediatamente, richiamando sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Al loro arrivo, la scena era ineqquivocabile: non si trattava di un incidente a bordo strada, ma di un’auto, un Suv, che bruciava isolata in un campo, a ridosso di un fossato, come se qualcuno se ne fosse liberato una volta esaurito il suo scopo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suv rubato dato alle fiamme. Un mistero tutto da svelare

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