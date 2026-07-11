Cassino aggressione sessuale sulla ciclabile | arrestato egiziano

Un uomo di origine egiziana residente in città è stato arrestato dalla polizia di Cassino con l’accusa di aver molestato una donna lungo una pista ciclabile. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe finto fisioterapista per avvicinare e palpeggiare ripetutamente la vittima mentre questa faceva stretching. L’arresto è stato eseguito in seguito a denunce e indagini da parte delle forze dell’ordine.

Si sarebbe finto fisioterapista per avvicinare e palpeggiare pesantemente una donna che faceva stretching lungo la pista ciclabile Con questa accusa la polizia di Cassino, nel Frusinate, ha arrestato un cittadino di origine egiziana residente in città. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine raccontando di avere subito un’aggressione lo scorso 19 giugno. Era sulla pista ciclabile, faceva alcuni esercizi di stretching, quando l’uomo l’avrebbe avvicinata presentandosi come fisioterapista e offrendo consigli sulla corretta esecuzione dei movimenti. Nonostante il tentativo della vittima di allontanarsi, l’uomo l’avrebbe inseguita e una volta arrivati in una zona isolata sarebbe riuscito a bloccarla e a palpeggiarla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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