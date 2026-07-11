si finge fisioterapista a cassino e palpeggia una donna sulla pista ciclabile arrestato per violenza sessuale

Un uomo egiziano è stato arrestato a Cassino mentre si fingeva fisioterapista e palpeggiava una donna sulla pista ciclabile. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale. La polizia ha fermato l’uomo dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, che ha riferito di aver subito avances indesiderate durante una passeggiata. L’indagato è stato portato in carcere.

È scattato un arresto per violenza sessuale a Cassino (Frosinone), dove un cittadino egiziano è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è stato accusato di aver molestato una donna sulla pista ciclabile della città lo scorso 19 giugno, fingendosi fisioterapista. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino dopo accurate indagini. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di Cassino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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