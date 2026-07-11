Un uomo di origine egiziana residente a Cassino è stato arrestato dalla polizia perché si è finto fisioterapista e ha avvicinato una donna sulla pista ciclabile durante una sessione di stretching, per poi aggredirla.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo avrebbe avvicinato la vittima durante una sessione di stretching. Un uomo di origine egiziana residente a Cassino, nel Frusinate, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver finto di essere un fisioterapista per avvicinare una donna e aggredirla. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto mentre la donna si trovava lungo una pista ciclabile, impegnata in alcuni esercizi di stretching. La presunta aggressione dopo il finto consiglio professionale. La vicenda risale allo scorso 19 giugno, quando la donna si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando quanto accaduto. Stando al racconto della vittima, l’uomo si sarebbe avvicinato presentandosi come fisioterapista e avrebbe iniziato a darle suggerimenti sulla corretta esecuzione dei movimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cassino, si finge fisioterapista e aggredisce una donna sulla pista ciclabile: arrestato

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