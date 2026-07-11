L’attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci il 16 ottobre 2025 ha portato a un intervento della Rai, che ha deciso di cancellare le repliche di Report. Lavitola ha negato ogni coinvolgimento, definendo un’offesa le accuse di essere dietro la bomba. La vicenda giudiziaria e politica continua a essere al centro dell’attenzione, senza ancora sviluppi definitivi. La polizia ha avviato indagini per chiarire i responsabili dell’attentato.

Non si placa la vicenda giudiziaria e politica legata all'attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia. Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma resta Valter Lavitola, imprenditore ed ex editore, iscritto nel registro degli indagati con le pesanti accuse di tentata strage e associazione di stampo mafioso, in qualità di presunto mandante dell'azione dinamitarda i cui esecutori materiali - quattro persone tra le province di Napoli e Avellino - sono già stati arrestati. Le accuse, va precisato, sono ancora oggetto di indagine preliminare e non hanno finora trovato una qualificazione giudiziaria definitiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Ranucci, Lavitola: «Io dietro la bomba? Un'offesa». E la Rai cancella le repliche Report

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