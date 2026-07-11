Caso Ranucci-Lavitola il consulente di Report Bellavia si dice allibito per quell’amicizia fraterna

Da virgilio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, ha espresso sorpresa riguardo all’amicizia tra il conduttore e Lavitola. Ha anche manifestato dubbi sull’impostazione delle indagini della trasmissione, ritenendole forse influenzate da rapporti personali. Bellavia ha commentato di essere rimasto allibito nel scoprire il legame “fraterno” tra i due, sottolineando la sua percezione di un possibile coinvolgimento emotivo nelle scelte investigative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Allibito per l’amicizia tra Ranucci e Lavitola e dubbioso sull’orientamento delle inchieste di Report. A parlare è Gian Gaetano Bellavia, storico consulente economico-finanziario della trasmissione diretta da Ranucci. Bellavia, che collabora con Report da 20 anni, ha detto di essere rimasto “stranito” dall’attentato contro Sigfrido Ranucci e di non aver capito quale possa essere lo scopo. Caso Ranucci-Lavitola, cosa ha detto Bellavia “Allibito” dall’amicizia fraterna tra Ranucci e Lavitola I dubbi sulle inchieste scelte da Ranucci a Report Caso Ranucci-Lavitola, cosa ha detto Bellavia Intervistato dal Giornale, Gian Gaetano Bellavia ha espresso il suo parere sulla vicenda dell’attentato a Ranucci e sull’amicizia con Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

caso ranucci lavitola il consulente di report bellavia si dice allibito per quell8217amicizia fraterna
© Virgilio.it - Caso Ranucci-Lavitola, il consulente di Report Bellavia si dice allibito per quell’amicizia “fraterna”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ranucci, inciuci e spaghetti con telline da Lavitola. FdI sferza Report: “Indagate su quell’amicizia…”Oggi si è scoperto che il giornalista Sigfrido Ranucci, durante una cena al ristorante “Cefalù” gestito da Walter Lavitola, consumava frequentemente...

Report, Bellavia contro Ranucci: "Sono allibito. Ma so come funziona quel programma..."Giangaetano Bellavia, consulente di Report, ha dichiarato di essere “allibito” riguardo a un rapporto tra il conduttore del programma e Valter...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, al via analisi materiali sequestrati a Lavitola; Caso Ranucci, lo strano sfogo di Lavitola: Spero mi tratti come Berlusconi; Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme; Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende.

caso ranucci lavitola caso ranucci lavitola ilCaso Ranucci, Lavitola: Se dubitasse di me gli sputerei. E la Rai cancella le repliche ReportNon si placa la vicenda giudiziaria e politica legata all'attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 davanti alla sua ... iltempo.it

caso ranucci lavitola caso ranucci lavitola ilSigfrido Ranucci, gli errori di Lavitola e del complice prima dell'attentatoCi sono voluti quasi nove mesi per individuare il presunto mandante dell’ attentato sotto casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web