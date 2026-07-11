Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, ha espresso sorpresa riguardo all’amicizia tra il conduttore e Lavitola. Ha anche manifestato dubbi sull’impostazione delle indagini della trasmissione, ritenendole forse influenzate da rapporti personali. Bellavia ha commentato di essere rimasto allibito nel scoprire il legame “fraterno” tra i due, sottolineando la sua percezione di un possibile coinvolgimento emotivo nelle scelte investigative.

Allibito per l’amicizia tra Ranucci e Lavitola e dubbioso sull’orientamento delle inchieste di Report. A parlare è Gian Gaetano Bellavia, storico consulente economico-finanziario della trasmissione diretta da Ranucci. Bellavia, che collabora con Report da 20 anni, ha detto di essere rimasto “stranito” dall’attentato contro Sigfrido Ranucci e di non aver capito quale possa essere lo scopo. Caso Ranucci-Lavitola, cosa ha detto Bellavia “Allibito” dall’amicizia fraterna tra Ranucci e Lavitola I dubbi sulle inchieste scelte da Ranucci a Report Caso Ranucci-Lavitola, cosa ha detto Bellavia Intervistato dal Giornale, Gian Gaetano Bellavia ha espresso il suo parere sulla vicenda dell’attentato a Ranucci e sull’amicizia con Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Ranucci-Lavitola, il consulente di Report Bellavia si dice allibito per quell’amicizia “fraterna”

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