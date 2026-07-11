Caso degli ‘esorcisti’ un errore cambiare idea
Un ospedale pubblico ha deciso di cambiare idea sui trattamenti, coinvolgendo esorcisti. La scelta ha suscitato una riflessione sulla laicità delle strutture sanitarie pubbliche. Alessandro Cirelli, presidente dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, ha sottolineato come basti l’intervento degli esorcisti per influenzare le decisioni dell’ospedale. La questione riguarda la presenza di pratiche religiose in ambienti sanitari statali e il rispetto dei principi di neutralità.
"Bastano gli esorcisti a far cambiare idea a un ospedale pubblico? C’è un problema di laicità". L’invito ad una riflessione arriva da Alessandro Cirelli, presidente della sezione provinciale dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. "Esprimiamo forte preoccupazione – continua Cirelli – per la decisione presa dall’Ast 1 di interrompere l’attività di Reiki nella ’Stanza del Benessere’ dopo l’intervento dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti, che aveva evocato addirittura il ’maligno’ e il ’peccato di superstizione’. Più che preoccuparsi del Reiki, la dirigenza dell’ospedale San Salvatore dovrebbe riflettere sul fatto che una struttura sanitaria pubblica non può farsi dettare l’agenda dagli esorcisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ai DramaThey Took My Daughter and Cursed Her—Now Ill Make Hell Pay for Every Drop of Blood.
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