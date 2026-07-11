Caso degli ‘esorcisti’ un errore cambiare idea

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ospedale pubblico ha deciso di cambiare idea sui trattamenti, coinvolgendo esorcisti. La scelta ha suscitato una riflessione sulla laicità delle strutture sanitarie pubbliche. Alessandro Cirelli, presidente dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, ha sottolineato come basti l’intervento degli esorcisti per influenzare le decisioni dell’ospedale. La questione riguarda la presenza di pratiche religiose in ambienti sanitari statali e il rispetto dei principi di neutralità.

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"Bastano gli esorcisti a far cambiare idea a un ospedale pubblico? C’è un problema di laicità". L’invito ad una riflessione arriva da Alessandro Cirelli, presidente della sezione provinciale dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. "Esprimiamo forte preoccupazione – continua Cirelli – per la decisione presa dall’Ast 1 di interrompere l’attività di Reiki nella ’Stanza del Benessere’ dopo l’intervento dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti, che aveva evocato addirittura il ’maligno’ e il ’peccato di superstizione’. Più che preoccuparsi del Reiki, la dirigenza dell’ospedale San Salvatore dovrebbe riflettere sul fatto che una struttura sanitaria pubblica non può farsi dettare l’agenda dagli esorcisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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