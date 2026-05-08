Caso Minetti la Procura | Non ci sono elementi per cambiare idea sulla clemenza
La Procura ha dichiarato che non ci sono elementi per riconsiderare la decisione di clemenza nel caso Minetti. L’Interpol non ha segnalato precedenti su Giuseppe Cipriani e l’igienista dentale coinvolti. Nel frattempo, è stato reso noto che l’avvocata deceduta non si oppose all’adozione del bambino. Nessun altro dettaglio sulle posizioni delle persone coinvolte è stato fornito.
L’Interpol non ha segnalato precedenti su Giuseppe Cipriani e l’igienista dentale. Intanto emerge che l’avvocata morta non si oppose all’adozione del bambino. Mediaset: «Dispiacere per l’azione risarcitoria del ministro Nordio». Mentre in Uruguay si scopre che la madre biologica del bambino adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani aveva una condanna per omicidio durante una rapina, e mentre le carte dell’Inau (istituto per l’infanzia) ridimensionano il ruolo dell’avvocata morta nel 2024 - che non si oppose all’adozione piena l’anno precedente -, a Milano i primi riscontri arrivati dall’estero non hanno incrinato di un millimetro l’impianto su cui era stata concessa la grazia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Laverita.info
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