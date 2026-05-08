La Procura ha dichiarato che non ci sono elementi per riconsiderare la decisione di clemenza nel caso Minetti. L’Interpol non ha segnalato precedenti su Giuseppe Cipriani e l’igienista dentale coinvolti. Nel frattempo, è stato reso noto che l’avvocata deceduta non si oppose all’adozione del bambino. Nessun altro dettaglio sulle posizioni delle persone coinvolte è stato fornito.

L’Interpol non ha segnalato precedenti su Giuseppe Cipriani e l’igienista dentale. Intanto emerge che l’avvocata morta non si oppose all’adozione del bambino. Mediaset: «Dispiacere per l’azione risarcitoria del ministro Nordio». Mentre in Uruguay si scopre che la madre biologica del bambino adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani aveva una condanna per omicidio durante una rapina, e mentre le carte dell’Inau (istituto per l’infanzia) ridimensionano il ruolo dell’avvocata morta nel 2024 - che non si oppose all’adozione piena l’anno precedente -, a Milano i primi riscontri arrivati dall’estero non hanno incrinato di un millimetro l’impianto su cui era stata concessa la grazia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caso Minetti, la Procura: «Non ci sono elementi per cambiare idea sulla clemenza»

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