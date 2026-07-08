L'Associazione Internazionale degli Esorcisti ha espresso preoccupazione riguardo all'uso del Reiki in alcuni reparti oncologici di un ospedale di Pesaro, associandolo a superstizione e spiritismo. L'organizzazione invita i cristiani a evitare questa pratica, ritenendola incompatibile con i principi religiosi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o interventi specifici da parte delle autorità sanitarie.

PESARO - L'Associazione Internazionale degli Esorcisti (Aie) interviene contro alcune cure negli ospedali oncologici dove viene adottata la pratica del Reiki. «Altro non è che una tecnica di channeling (o spiritismo) e ricorre alla presunta guarigione per mezzo di tecniche per le quali verrebbe trasmessa l'energia dal Reiki Channelizer (colui che canalizza l'energia Reiki) al Receiver (colui che riceve il trattamento). Chi pratica il Reiki cade perciò nel peccato di superstizione - avvertono gli esorcisti - e si espone all'azione straordinaria del maligno. Pertanto, i cattolici si astengano assolutamente da questa e... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - L'allarme degli esorcisti: «All'ospedale di Pesaro superstizione e spiritismo. I cristiani si astengano dal Reiki»

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