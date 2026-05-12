Grottaglie incontro su Luca Attanasio | memoria e richiesta di verità

Da tarantinitime.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grottaglie si è tenuto un incontro dedicato a Luca Attanasio, con l’obiettivo di ricordarlo e cercare chiarezza su quanto accaduto in Africa. L’evento, promosso dallo Spi Cgil nell’ambito delle iniziative “Letture sull’Africa e dall’Africa”, si è svolto pochi giorni dopo l’omicidio di un bracciante malinese avvenuto a Taranto. La discussione ha coinvolto persone interessate a approfondire i fatti e a mantenere viva la memoria.

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Al centro dell’incontro il ricordo dell’ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, e il tema delle condizioni sociali e politiche del continente africano. Presenti Salvatore Attanasio, padre del diplomatico, e Pierre Kabeza Tambwe, sindacalista e rifugiato politico congolese.

“La nostra sofferenza è quella del mondo – spiega Pierre Kabeza Tambwe, sindacalista e rifugiato politico congolese – perché il mio paese è strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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