Cascina un contributo ai giovani per il progetto Giovani@Comunità

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un contributo di 750 euro è stato assegnato a giovani tra 14 e 19 anni che parteciperanno al progetto “Giovani@Comunità”. I partecipanti svolgeranno un servizio di volontariato in associazioni locali per sei mesi. Il fondo è destinato a supportare l’impegno dei giovani nel territorio. La richiesta di partecipazione è rivolta a chi rientra nella fascia di età indicata e intende dedicarsi alle attività di volontariato.

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Con il progetto “Giovani@Comunità” arriva un contributo di 750 euro per i giovani di età compresa tra 14 e 19 anni che svolgeranno il proprio servizio in una delle associazioni di volontariato del territorio per un periodo di 6 mesi. È questo l’oggetto dell’avviso pubblico rivolto ai giovani residenti nel Comune di Cascina lanciato dall’amministrazione. L’impegno orario sarà concordato con l’associazione coinvolta, per un massimo di 2 ore al giorno (o 10 ore settimanali) e comunque nel rispetto dei ritmi di studio, prediligendo la flessibilità e l’orario pomeridiano o nel fine settimana. “Una borsa di studio di impegno civile – ha detto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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