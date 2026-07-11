Cascina un contributo ai giovani per il progetto Giovani@Comunità

Notizia in breve

Un contributo di 750 euro è stato assegnato a giovani tra 14 e 19 anni che parteciperanno al progetto “Giovani@Comunità”. I partecipanti svolgeranno un servizio di volontariato in associazioni locali per sei mesi. Il fondo è destinato a supportare l’impegno dei giovani nel territorio. La richiesta di partecipazione è rivolta a chi rientra nella fascia di età indicata e intende dedicarsi alle attività di volontariato.