Danza e comunità | il progetto artistico a sostegno di giovani e famiglie

Sabato 30 maggio 2026, a Bologna, si terrà una nuova edizione di B.Great – Intelligenza Alimentare, evento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. La manifestazione è promossa dalla Fondazione PASS in collaborazione con Bimbo Tu e sostenuta da Banca di Bologna. L’iniziativa si inserisce in un progetto artistico che coinvolge giovani e famiglie attraverso attività di danza e altre forme di espressione.

Sabato 30 maggio 2026 Bologna ospiterà una nuova edizione di B.Great – Intelligenza Alimentare, l’evento di sensibilizzazione dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione promosso da Fondazione PASS in collaborazione con Bimbo Tu, grazie a Banca di Bologna. Un appuntamento nato per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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