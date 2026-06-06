Contributo ai giovani per l' affitto dal Comune | Verona è la prima del Veneto
Il Comune di Verona ha aperto un bando per il contributo all’affitto destinato ai giovani, diventando il primo nel Veneto a farlo. Il sostegno finanziario mira ad aiutare chi cerca casa, con un limite di reddito stabilito e requisiti specifici. La domanda può essere presentata online e il contributo viene erogato direttamente ai beneficiari. La misura si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono in affitto.
Garantire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro sul territorio passa anche dall’accesso a un’abitazione. Per questo il Comune di Verona ha istituito il Bando dell’Abitare, un progetto pilota, primo nel Veneto, che mette in campo una misura concreta, con un investimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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