Quante famiglie trasformano davvero la scelta televisiva in un acquisto reale?. Come si passa dalla timidezza iniziale alla gestione di un'attività imprenditoriale?. Quali errori hanno permesso a Sassu di costruire il suo successo?. Perché il rifiuto costante è diventato una competenza tecnica fondamentale?.? In Breve Circa 4 famiglie su 10 trasformano la scelta televisiva in acquisto reale.. Sassu ha iniziato l'attività professionale a vent'anni affrontando rifiuti e imprecazioni.. Il tasso di conversione commerciale post-programma si attesta tra il 30% e il 40%.. Il percorso formativo di Sassu include la gestione di errori e fallimenti passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassu: “Da Casa a prima vista, 4 famiglie su 10 acquistano davvero

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