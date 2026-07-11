Durante un controllo nel Comune di Casalpusterlengo, gli agenti della Polizia Locale hanno verificato una carta d'identità elettronica italiana priva del microchip e con segni di manomissione. La carta risultava non funzionante per l’identificazione. Un giovane è stato denunciato per possesso di documento alterato o non valido. La verifica ha evidenziato che la carta non consentiva di identificare correttamente il possessore.

Casalpusterlengo, 11 luglio 2026 – Una carta d'identità elettronica italiana priva del microchip, con evidenti segni di possibile manomissione. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Casalpusterlengo durante un controllo sul territorio. È quindi finito nei guai un ragazzo egiziano di 25 anni, residente nel Sud Milano, che è stato denunciato. Intanto il documento è stato sequestrato. Secondo quanto riferito dal Comando, la carta d'identità, utilizzata dal giovane per farsi identificare, presentava un foro in corrispondenza dell'alloggiamento del microchip, oltre ad altri elementi ritenuti compatibili con una presunta alterazione volontaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carta d'identità elettronica senza microchip, impossibile identificarlo: giovane denunciato

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