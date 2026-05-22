Gaeta carta d’identità elettronica senza microchip | denunciato un 47enne

A Gaeta è stato denunciato un uomo di 47 anni dopo che è stato trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip e con evidenti segni di manomissione. La verifica ha portato alla scoperta che il documento era stato alterato, con parti rimosse o modificate. La polizia ha sequestrato la carta e ha avviato le indagini per chiarire le modalità di ottenimento e le eventuali responsabilità. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte nel caso.

Gaeta, 22 maggio 2026 – Una carta d’identità elettronica priva del microchip e con evidenti segni di manomissione. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Gaeta durante un controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di ieri. A finire nei guai è stato un uomo di 47 anni, residente a Napoli, denunciato in stato di libertà per il reato di falsità materiale commessa da privato. Il controllo della Polizia. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi predisposti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gaeta, finalizzati al contrasto dei reati predatori. Durante le verifiche, l’uomo, gravato da numerosi precedenti penali contro il patrimonio, ha esibito una carta d’identità elettronica che ha subito insospettito gli operatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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