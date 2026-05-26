Sirignano | carta d’identità con microchip rimosso 40enne denunciato dai carabinieri

Notizia in breve

Durante un controllo, un uomo di 40 anni ha mostrato una carta d’identità elettronica con il microchip rimosso. I Carabinieri hanno verificato la validità del documento e successivamente lo hanno denunciato per falsità materiale. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre il documento è stato sequestrato. La rimozione del microchip dalla carta d’identità elettronica costituisce un reato.