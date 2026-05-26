Sirignano | carta d’identità con microchip rimosso 40enne denunciato dai carabinieri
Durante un controllo, un uomo di 40 anni ha mostrato una carta d’identità elettronica con il microchip rimosso. I Carabinieri hanno verificato la validità del documento e successivamente lo hanno denunciato per falsità materiale. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre il documento è stato sequestrato. La rimozione del microchip dalla carta d’identità elettronica costituisce un reato.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “falsità materiale” un 40enne del posto che, durante un controllo, ha esibito una carta d’identità elettronica (Cie) con il microchip rimosso.Il microchip. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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