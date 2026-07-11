I carabinieri di Roma e Frascati hanno interrogato ieri la compagna di un uomo ritenuto coinvolto in un caso di interesse investigativo. La donna ha dichiarato di non aver mai minacciato nessuno, secondo quanto riferito dall’uomo incaricato di Report. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle accuse o all’indagine in corso.

I carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati ieri hanno bussato alla porta della compagna del camerunense Gomes Clesio Tavares, ritenuto l’intermediario tra il mandante Valter Lavitola e la banda avellinese che materialmente lo scorso 16 ottobre ha fatto esplodere un ordigno davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L’abitazione vicino Nola, nel Napoletano, è stata perquisita da cima a fondo su disposizione della Procura di Roma. È lì che Gomes Tavares, tuttofare dell’imprenditore, viveva con la compagna prima di partire per il suo Paese natale all’indomani dell’attentato dinamitardo, con un viaggio organizzato proprio da Lavitola, secondo i pm. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lavitola, interrogata la compagna del factotum . La versione dell?inviato di Report: «Io mai minacciato»

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