Il sindacato segnala una grave carenza di personale all’ospedale di Careggi, che coinvolge tutti i profili professionali, tra cui infermieri, tecnici sanitari, operatori socio-sanitari, ostetriche e personale amministrativo. La situazione è definita cronica e risulta già grave, con molti dipendenti che passano al settore privato. La carenza compromette il funzionamento dell’ospedale, secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali.

"Una gravissima e ormai cronica carenza di personale che interessa tutti i profili professionali dell’ ospedale di Careggi: infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari, amministrativi, personale della riabilitazione, ostetriche e tutte le altre figure indispensabili per garantire il funzionamento dell’azienda". A denunciarlo, collettivamente, sono i membri della Rsu di Careggi che già in passato avevano più volte richiamato l’attenzione sulla carenza di personale e che ieri hanno lanciato nuovamente l’allarme. Con l’estate, d’altronde, il problema non può che acuirsi, visto che le ferie vanno a sommarsi alle tante presenze di pazienti anziani e, in alcune zone, di turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Careggi, l’allarme del sindacato: "Grave carenza di personale. In molti passano al privato"

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