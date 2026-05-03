Vigili del Fuoco l' allarme dei sindacati | Presidio chiuso sei ore per carenza di personale

Sabato 2 maggio, il presidio dei vigili del fuoco di Cattolica è stato chiuso dalle 12 alle 18, a causa di una carenza di personale. I sindacati hanno segnalato questa situazione come motivo della chiusura, evidenziando che il presidio non è stato operativo per sei ore nel pomeriggio. La decisione ha interessato il servizio di pronto intervento nella zona in quel lasso di tempo.

Sabato 2 maggio “il presidio territoriale dei vigili del fuoco di Cattolica è stato chiuso dalle 12 alle 18 a causa della carenza di personale”. Lo denunciano i sindacati FP Cgil Vvf Rimini, Co.Na.Po. Rimini, Uil Pa Vvf Rimini, Usb Rimini e Ugl Rimini. "Non è un episodio isolato: è l’ennesima.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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