Carcere di Poggioreale | sequestri record di droga cellulari e droni

A giugno, nel carcere di Poggioreale sono stati sequestrati 76 telefoni cellulari, tra micro e smartphone, e sono stati bloccati 6 droni usati per introdurre materiali illeciti. La polizia penitenziaria ha anche recuperato circa 2,5 chili di hashish. I sequestri rappresentano un record rispetto ai mesi precedenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Record di sequestri, a giugno, nel carcere di Napoli Poggioreale dove la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra micro telefoni e smartphone, e bloccato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito e circa 2,5 kg di hashish. Lo rende noto, in un comunicato, il sindacato Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio. “Si tratta – spiegano i due sindacalisti – di un bilancio che conferma l’intensificarsi dei tentativi di elusione dei controlli e la crescente sofisticazione dei metodi adottati dal crimine organizzato”. Per l’ Uspp “nelle carceri... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra

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