Due droni abbattuti al carcere di Poggioreale a Napoli | portavano droga e cellulari ai detenuti

Due droni sono stati abbattuti nel carcere di Poggioreale a Napoli dalla Polizia Penitenziaria. I velivoli, secondo quanto riferito, trasportavano droga e cellulari destinati ai detenuti. L’intervento delle forze di sicurezza ha impedito che i materiali arrivassero all’interno dell’istituto penitenziario. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla presenza di eventuali persone coinvolte o sulle modalità di intercettazione.

È stata la Polizia Penitenziaria a intercettare e abbattere i due droni, diretti ai detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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