Droni con droga e cellulari diretti al carcere di Poggioreale | intercettati e abbattuti

Nella giornata di ieri, le forze di polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale hanno intercettato e abbattuto due droni che tentavano di consegnare ai detenuti circa 600 grammi di hashish e tre smartphone. Gli apparecchi sono stati individuati mentre sorvolavano l’area e sono stati abbattuti per impedire il passaggio di sostanze illegali e dispositivi non autorizzati. Nessuno è rimasto ferito durante l'operazione.

La polizia penitenziaria del carcere di Napoli-Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e tre smartphone.?Lo rende noto l' Uspp che esprime "grande soddisfazione per la brillante operazione".? "Ancora una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Carceri, due droni con droga e cellulari intercettati e abbattuti a PoggiorealeLa polizia penitenziaria del carcere di Napoli – Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai...

Carcere di Poggioreale, drone con droga e cellulari intercettato: arrestati due pilotiIntercettato e neutralizzato nel carcere di Poggioreale dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bloccati droni con cellulari e droga diretti a Poggioreale; Bellizzi, fermato il drone con droga e smartphone; Tre chili di droga dietro le sbarre e detenuti su TikTok dagli smartphone, il carcere di Prato è ancora un colabrodo; Droga, cellulari e TikTok: ancora problemi alla Dogaia. La situazione del carcere non è ancora risolta.

Carceri, due droni con droga e cellulari intercettati e abbattuti a PoggiorealeLa polizia penitenziaria del carcere di Napoli - Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e 3 smartphone. (ANS ... ansa.it

Napoli, telefoni e droga con il drone nel carcere di Poggioreale: «È l’hi-tech della camorra»A Poggioreale droga e cellulari arrivano dal cielo. Lo dimostra l’ennesima, brillante operazione eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, che nelle scorse ore ... ilmattino.it

Intervista al generale dell’Esercito: “Puntiamo su droni e tecnologie per affrontare i conflitti del futuro” - facebook.com facebook

Droni marini di Kiev colpiscono due petroliere russe: il video dell'attacco x.com