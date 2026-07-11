Capri ricorda Peppino | il vanto di un' isola intera

Capri ricorda Peppino, definendolo un pezzo di storia italiana che se n’è andato. Gli abitanti dell’isola sottolineano che ha raccontato Capri così com’era e che mancherà a tutti. Le parole più frequenti tra i residenti sono di affetto e rimpianto, evidenziando il legame che Peppino aveva con l’isola e la sua comunità.

"È un pezzo di storia italiana che è andato via", "Ha raccontato l'isola così com'era e mancherà a tutti", sono solo alcune delle tante frasi che gli abitanti sua Capri dedicano a Peppino. Se n'è andato uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Il vanto di un’isola intera che ricorda il pianista raffinato, interprete elegante. Un talento innato, messo in mostra fin da piccolo, di fronte alle truppe americane e scolpito dalla sua insegnate di pianoforte. Anche il sindaco di Capri ha ricordato così Peppino: "Ho avuto l’onore di donargli le chiavi della città, ricordo una persona amabile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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The Best of Peppino di Capri | I Grandi Classici Vol. 2

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