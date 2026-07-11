Caporalato e sicurezza | sanzioni e denunce

Durante un blitz sul lungomare, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli approfonditi contro il caporalato e per la sicurezza sul lavoro. Sono state emesse sanzioni per un totale superiore a 13.000 euro e sono state presentate numerose denunce. Tra i soggetti coinvolti, sono finiti un ristoratore e un albergatore, entrambi segnalati per irregolarità riscontrate durante le verifiche.

Blitz sul lungomare: controlli a tappeto contro il caporalato e per la sicurezza sul lavoro. Raffica di denunce e maxisanzioni per oltre 13mila euro. Nei guai sono finiti un ristoratore e un albergatore. Questo il focus dell’operazione di controllo straordinario scattata sul lungomare di Senigallia, operazione che ha visto impegnati in prima linea i militari della compagnia carabinieri della città in stretta collaborazione con il personale specializzato del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ancona. L’attività, disposta dal comando provinciale, fa parte di una strategia coordinata tra l’Arma territoriale e i reparti speciali per verificare la regolarità delle posizioni lavorative e la sicurezza all’interno del settore turistico-ricettivo, un comparto particolarmente sotto i riflettori durante i mesi estivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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