Una casa di riposo è stata oggetto di denunce e sanzioni di 10.000 euro per violazioni delle norme di sicurezza. Sono stati segnalati il lavoro di un dipendente senza contratto e diverse mancanze nelle misure di tutela per gli ospiti e il personale. Le verifiche hanno portato a contestare irregolarità legate alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla gestione dei rapporti contrattuali. Le autorità hanno avviato procedimenti penali a seguito delle irregolarità riscontrate.

? Punti chiave Chi è il lavoratore impiegato senza contratto nella struttura?. Quali mancanze sulla sicurezza hanno causato le denunce penali?. Perché la gestione del personale è stata giudicata così pericolosa?. Come sono stati scoperti i rischi per la salute dei dipendenti?.? In Breve Ispezione congiunta tra Carabinieri e Ispettorato del lavoro di Agrigento.. Rilevato un lavoratore assunto in modo irregolare nella struttura.. Mancata sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione per i dipendenti.. Buone condizioni igienico-sanitarie per gli ospiti tra Cammarata e San Giovanni Gemini.. Diecimila euro di sanzioni e denunce penali per l’amministratrice di una casa di riposo tra Cammarata e San Giovanni Gemini, dopo un controllo dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro che ha rilevato gravi mancanze sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa di riposo: denunce e 10.000 euro di sanzioni per sicurezza violata

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