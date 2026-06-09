UILA | sanzioni radicali contro il caporalato in Trentino Alto Adige

La UILA chiede sanzioni dure contro il caporalato in Trentino Alto Adige. Si evidenzia che l’economia sommersa locale vale circa 728 milioni di euro. La proposta prevede l’esclusione dai fondi pubblici per chi viene condannato per caporalato, come misura di contrasto. La questione riguarda anche l’efficacia di questa strategia nel fermare le pratiche illecite nel settore agricolo e dell’occupazione.

? Punti chiave? In Breve Oltre 21 mila lavoratori irregolari in Trentino Alto Adige: la UILA chiede sanzioni drastiche contro il caporalato. Un bilancio preoccupante emerge dai dati della CGIA di Mestre, che stimano l’economia sommersa in Trentino Alto Adige intorno ai 728 milioni di euro. Questa cifra nasconde una realtà fatta di oltre 21 mila lavoratori che operano senza alcuna regolarità. Il sindacato UILA Trentino Alto Adige ha reagito con forza a questi numeri, evidenziando come lo sfruttamento privi le persone di tutele fondamentali per la sicurezza, la previdenza e i diritti contrattuali. La situazione descritta dai dati Istat non riguarda solo una violazione delle norme amministrative, ma tocca le fondamenta stesse del mercato del lavoro locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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