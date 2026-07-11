Nicolò Zaniolo non si è presentato all’ultimo allenamento con l’Udinese e ha interrotto i rapporti con la società. La sua assenza non sarebbe dovuta a motivi fisici, secondo quanto riferito dal club. La situazione ha generato tensioni e si parla di un possibile interesse di Juventus e Milan. La vicenda coinvolge anche una lite tra l’attaccante e la squadra, con Zaniolo che ora valuta altre opzioni di mercato.

Il caso Nicolò Zaniolo scuote il pre-ritiro dell’ Udinese. L’attaccante non si è presentato nemmeno all’ultima seduta di allenamento al centro sportivo Bruseschi e, secondo quanto filtra dal club, l’assenza non sarebbe legata ad alcun problema fisico. La società continua a sollecitare il rientro del giocatore, anche attraverso comunicazioni formali, ma finora senza ottenere risultati: Zaniolo è al mare. Alla base della rottura c’è il mancato accordo sul nuovo contratto. Al Galatasaray Zaniolo guadagnava 2,7 milioni di euro, ma era consapevole che in Friuli avrebbe dovuto rivedere le sue pretese. Nei giorni scorsi tutto però sembrava procedere per il meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caos Zaniolo, diserta gli allenamenti e strappa con l’Udinese: ora spera in Juve e Milan. I motivi della lite

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