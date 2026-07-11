Al Festival dei Giovani di canottaggio a Ravenna, la Canottieri Limite ha conquistato un oro, sette argenti e cinque bronzi. La manifestazione si è svolta sul bacino della Standiana, con numerose squadre partecipanti. La società ha ottenuto i risultati più importanti tra le competizioni in programma, confermando la sua posizione di rilievo nel settore. La premiazione si è conclusa con la consegna delle medaglie ai vincitori, tra applausi e riconoscimenti ufficiali.

Grande successo per il Festival dei Giovani di canottaggio andato in scena al bacino della Standiana a Ravenna. Ed anche quest’anno a fare la voce grossa è stata la Canottieri Limite, presente in ben 41 gare: 19 tra societarie e miste con altre società, 9 con il Comitato Regionale Toscana, 13 a sorteggio per le quali gli atleti solo il giorno prima hanno saputo con chi si sarebbero trovati in barca. Ei risultati non sono mancati. Grazie a un oro, 7 argenti e 5 bronzi, infatti, la società remiera più antica d’Italia è risultata la seconda miglior società toscana. Gli atleti biancazzurri hanno inoltre aggiunto al loro medagliere anche un oro, 4 argenti e un bronzo conquistati con la rappresentativa regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canottieri Limite al top . Un oro, 7 argenti e 5 bronzi

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