Olimpiadi informatica EGOI | successo italiano a Cesenatico Un oro due argenti e due bronzi per le studentesse azzurre prime tra 67 nazioni

L'Italia ha vinto sei medaglie alla sesta edizione della European Girls' Olympiad in Informatics a Cesenatico, con un oro, due argenti e due bronzi. Le studentesse italiane si sono piazzate prime tra 67 nazioni partecipanti. I risultati sono stati comunicati dall’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. La competizione si è svolta nel contesto delle Olimpiadi informatiche.

L’evento, ospitato per la prima volta nel nostro Paese, a Cesenatico, dal 12 al 18 maggio, ha visto le giovani talentuose superare le delegazioni di ben 67 nazioni partecipanti. Le ragazze hanno conquistato un totale di cinque medaglie, affermandosi come la compagine più premiata di tutta la competizione. Il bilancio finale della nostra nazionale vanta un oro, due argenti e due bronzi. La squadra nazionale ha partecipato all’EGOI con sette studentesse, divise in due team. Ecco i risultati ottenuti dalle ragazze: Della delegazione italiana facevano parte anche Giulia Pirlitescu dell’Ist. Giovanni Falcone di Asola e Isabella Morandi del LS Banfi di Vimercate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Olimpiadi di matematica femminile, trionfo in Francia: un oro, due argenti e un bronzo per le studentesse italianeAlle recenti Olimpiadi di matematica femminile in Francia, le concorrenti italiane hanno conquistato un oro, due argenti e un bronzo.

Leggi anche: Ginnastica artistica maschile, DTB Pokal di Stoccarda: Italia protagonista con due argenti e due bronzi nelle finali di specialità

Si parla di: Campionesse dell’informatica al Parco di Levante.

Campionesse dell’informatica al Parco di LevanteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Olimpiadi di Informatica: i team di studenti italiani si preparanoSi avvicina un’estate all’insegna dell’informatica per studentesse e studenti delle scuole superiori delle province di Torino, Bergamo, Pistoia, Udine, Cesena, Pisa, Forlì e Monza Brianza. Le ragazze ... 01net.it