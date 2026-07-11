Canoa velocità altre otto barche azzurre in semifinale Buon inizio per Casadei Tacchini nel C2 500 a Montreal

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto barche italiane si sono qualificate per le semifinali nella gara di canoa velocità a Montreal. Nel C2 500, la coppia composta da Casadei e Tacchini ha ottenuto un buon risultato nel debutto della competizione. La manifestazione si svolge fino a domenica 12 e si svolge nella seconda giornata di gare.

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La sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della Coppa del mondo di canoa velocità, competizione che si svolgerà a Montreal fino a domenica 12, continua a riservare soddisfazioni ai colori italiani. La rappresentativa tricolore qualifica otto barche, sulle nove impegnate, in semifinale: iniziano in maniera convincente Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile. Nella terza batteria del K1 200 femminile Meshua Marigo termina la sua prova in quarta posizione con il tempo di 44.31 e approda in semifinale. Agata Fantini chiude la sua serie di qualificazione in sesta posizione con 43.81 e accede in semifinale. Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina chiude la batteria in seconda posizione alle spalle dell’ucraina Lyudmila Luzan e passa in semifinale con 47. 🔗 Leggi su Oasport.it

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