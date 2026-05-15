Canoa velocità altre otto imbarcazioni dell’Italia in semifinale a Brandeburgo | 10° tempo per Casadei Tacchini nel C2 500

Nella seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità a Brandeburgo, otto imbarcazioni italiane hanno raggiunto le semifinali. Nel pomeriggio, si sono disputate le batterie del C2 500, in cui la coppia composta da Casadei e Tacchini ha chiuso con il decimo miglior tempo. Le altre imbarcazioni italiane hanno ottenuto risultati che le hanno qualificate alla fase successiva, confermando la presenza delle squadre azzurre nelle competizioni più importanti della manifestazione.

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Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, spazio alle batterie di sei specialità (4 olimpiche e 2 non olimpiche): otto delle nove imbarcazioni azzurre impegnate avanzano alle semifinali. CANOA VELOCITÀ. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini sono terzi nella prima serie in 1:43.97 (10° tempo complessivo), mentre nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina si classifica terza nella terza batteria in 47.64 (14° crono assoluto). Nel K2 500 maschile Federico Zanutta e Giovanni Francesco Penato si classificano quarti nella settima batteria in 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, altre otto imbarcazioni dell’Italia in semifinale a Brandeburgo: 10° tempo per Casadei/Tacchini nel C2 500 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1a tappa Trofeo Filippi MONDELLO Domenica 29 Marzo 2026 Sullo stesso argomento Canoa velocità, Casadei/Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo cronoSi completa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: nella sessione... Coppa del Mondo di Canoa Velocità, Tacchini-Casadei conquistano l’argento nel C2 500 metriSzeged, 10 maggio 2026 – I vicecampioni olimpici di Parigi 2024, del C2 500 metri, salgono sul podio in Coppa del Mondo di Canoa Velocità. Canoa velocità, Gabriele Casadei sfiora il podio nel C1 1000. Lucrezia Zironi terza nel K1 1000La prima sessione dedicata alle finali della tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in ... oasport.it Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a BrandeburgoLa sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a ... oasport.it