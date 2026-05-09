Canoa velocità Casadei Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo crono

A Szeged, in Ungheria, si sono disputate le gare della seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità. Tra i risultati più significativi, i rematori Casadei e Tacchini si sono qualificati per la semifinale nel C2 500, ottenendo il secondo miglior tempo complessivo. Le competizioni continuano con le fasi successive, che vedranno altri atleti sfidarsi per un posto in finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si completa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: nella sessione pomeridiana altre sei imbarcazioni dell’Italia approdano in semifinale nelle specialità olimpiche, oltre a tre equipaggi che avanzano nelle specialità non olimpiche. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini staccano il pass per la semifinale vincendo la seconda serie in 1’38?55, secondo tempo complessivo alle spalle dell’imbarcazione degli atleti individuali neutrali. Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina approda in semifinale grazie al terzo tempo nella seconda batteria in 46?34, 18° crono assoluto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Casadei/Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo crono ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffioSi apre con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, nella specialità olimpica del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in gara; Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile; Szeged: gli equipaggi azzurri al via in Ungheria per l'esordio stagionale nella Coppa del Mondo; Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a Szeged. Canoa velocità, Casadei/Tacchini in semifinale nel C2 500 a Szeged col secondo cronoSi completa la seconda giornata di gare a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: nella sessione ... oasport.it Gabriele Casadei: un bronzo di prestigio nel tempio della canoa mondialeIl campione di Candia Canavese sale sul podio in Ungheria nel primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo ICF ... giornalelavoce.it Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile - x.com