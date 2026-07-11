Canadair a Grottaglie il M5S rilancia | L’aeroporto diventi un hub strategico per la lotta agli incendi

Notizia in breve

Un Canadair è stato utilizzato oggi presso l’aeroporto di Grottaglie. Il Movimento 5 Stelle ha rilanciato la proposta di trasformare lo scalo in un hub strategico per i mezzi antincendio. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione alla gestione degli incendi boschivi. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma la proposta viene sostenuta come prioritaria per migliorare la risposta alle emergenze.