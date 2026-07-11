Canadair a Grottaglie il M5S rilancia | L’aeroporto diventi un hub strategico per la lotta agli incendi
Un Canadair è stato utilizzato oggi presso l’aeroporto di Grottaglie. Il Movimento 5 Stelle ha rilanciato la proposta di trasformare lo scalo in un hub strategico per i mezzi antincendio. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione alla gestione degli incendi boschivi. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma la proposta viene sostenuta come prioritaria per migliorare la risposta alle emergenze.
Tarantini Time Quotidiano L’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie non solo come scalo per il traffico civile, ma anche come base strategica per i mezzi aerei impegnati nella lotta agli incendi boschivi. È la proposta lanciata dal Movimento 5 Stelle, che invita a valorizzare il ruolo dello scalo jonico nella gestione delle emergenze estive. Secondo il M5S, la crescente frequenza degli incendi in Puglia impone una riflessione sull’organizzazione dei soccorsi, evidenziando come i Canadair debbano oggi decollare prevalentemente dalle basi permanenti di Lamezia Terme, Roma-Ciampino e Genova, con inevitabili ripercussioni sui tempi di intervento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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