Trasporti Castiello Lega | Da Nave e M5s solo fango Salvini ricostruisce il Paese Afragola hub strategico

Da anteprima24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il senatore della Lega ha commentato le recenti dichiarazioni di un esponente del Movimento 5 Stelle, ritenendole negative nei confronti delle iniziative di Salvini volte a ricostruire il paese. Ha inoltre definito l’atteggiamento del M5s come un rifiuto costante a ogni progetto di opere pubbliche e ha evidenziato il ruolo di Afragola come nodo strategico nel settore dei trasporti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Le dichiarazioni del senatore Nave sono lo specchio del M5s, partito che ha fatto della decrescita infelice e del ‘no’ a ogni opera pubblica l’unica bandiera politica. Definire il ministro Salvini come ‘Attila’ è un’offesa che nega la realtà dei fatti, nega il lavoro di chi si impegna ogni giorno per rimediare a decenni di immobilismo e per ricostruire il Paese, ad oggi con più di 1300 cantieri aperti su tutto il territorio. Sulla stazione di Napoli Afragola, poi, le critiche del M5S servono solo a gettare fango: definire ‘cattedrale nel deserto’ un hub strategico, quando questo Governo sta accelerando quei collegamenti che la sinistra e i 5 Stelle hanno lasciato nel cassetto per anni, rasenta il ridicolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Trasporti, Castiello (Lega): “Da Nave e M5s solo fango, Salvini ricostruisce il Paese. Afragola hub strategico”
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