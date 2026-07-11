campo largo slitta la piazza conte insiste su mosca

Notizia in breve

L’evento previsto a Padova è stato rinviato o spostato. La decisione potrebbe essere comunicata il 17 o prevedere un cambio di sede. L’ex premier ha dichiarato che il Cremlino non rappresenta una minaccia e si è opposto all’idea di riarmo. La manifestazione, inizialmente in programma in piazza, potrebbe essere spostata in un’altra location o rimandata a causa delle recenti decisioni organizzative.