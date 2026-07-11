Campo largo slitta la piazza Conte insiste su Mosca

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’evento previsto a Padova è stato rinviato o spostato. La decisione potrebbe essere comunicata il 17 o prevedere un cambio di sede. L’ex premier ha dichiarato che il Cremlino non rappresenta una minaccia e si è opposto all’idea di riarmo. La manifestazione, inizialmente in programma in piazza, potrebbe essere spostata in un’altra location o rimandata a causa delle recenti decisioni organizzative.

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L’ex premier: “Il Cremlino non una minaccia, no al riarmo”. Ipotesi rinvio al 17 oppure cambio di città per l’evento di Padova. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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