A Napoli è iniziata una manifestazione per il Campo largo, con proteste in piazza. I disoccupati hanno cercato di salire sul palco, mentre un gruppo di manifestanti di Potere al Popolo ha contestato un esponente del Movimento 5 Stelle, il presidente della regione e il sindaco della città. La manifestazione è ancora in corso e coinvolge diverse forze politiche e gruppi di cittadini.

Parte con le proteste la manifestazione per il Campo largo in corso a Napoli. Prima i disoccupati hanno tentato di salire sul palco, poi Potere al Popolo ha contestato il leader M5S Giuseppe Conte, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. In particolare, i disoccupati del 'movimento 7 Novembre', che erano già sparpagliati in piazza, all'improvviso hanno provato ad occupare il palco della manifestazione, ma l'intervento immediato delle forze dell'ordine lo ha impedito, respingendo i manifestanti al di là delle transenne di sicurezza. Ora sono schierati poliziotti in tenuta anti sommossa mentre i disoccupati gridano 'Lavoro, lavoro'. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

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© Napoli.repubblica.it - Campo largo a Napoli, proteste in piazza. Conte: “Con noi al governo prima misura salario minimo”

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Napoli- Il leader del campo largo a Piazza Del Gesu ' ,irruzione dei comitati durante il comizio

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