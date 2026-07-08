Campo largo in piazza a Napoli Conte | Al governo con un’alleanza per la Costituzione Schlein | Mai più il favore alla destra di dividerci

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza a Napoli, i leader del centrosinistra hanno presentato la loro candidatura alle prossime elezioni politiche. Giuseppe Conte ha dichiarato che l’obiettivo è formare un’alleanza per la Costituzione e ha invitato a mandare a casa tutti insieme gli avversari politici. La segretaria di un partito ha invece affermato che non bisogna più favorire la divisione con la destra.

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“Mandiamoli a casa tutti insieme, andiamo al governo con una grande alleanza per la Costituzione “. Da Napoli, dove i leader del centrosinistra si sono riuniti per lanciare la corsa alle Politiche, Giuseppe Conte rilancia la sua proposta per il nome della futura coalizione che dovrà sfidare il centrodestra. E la accompagna con un impegno programmatico: “La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo “, annuncia il leader del Movimento 5 stelle dal palco della prima delle due piazze annunciate per l’estate, riunita con lo slogan “ Al lavoro per cambiare l’Italia ” e la colonna sonora di Pino Daniele. Quella sulla retribuzione minima di nove euro lordi l’ora, spiega Conte, “è una misura che ci è rimasta nel cuore e che non siamo riusciti a realizzare perché non avevamo i numeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Campo largo in piazza a Napoli, Conte: “Al governo con un’alleanza per la Costituzione”. Schlein: “Mai più il favore alla destra di dividerci”
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