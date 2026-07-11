A Napoli, un corteo del campo largo è stato interrotto da cori di Potere al Popolo. Il Partito democratico ha dichiarato di voler mettere fine alle proteste e di voler dimenticare quanto accaduto durante l’evento. Un video diffuso mostra momenti di tensione tra i partecipanti e i manifestanti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’interruzione o alle conseguenze legali. La situazione ha generato reazioni contrastanti tra gli attori coinvolti.

Il Partito democratico intende dimenticare in fretta quanto andato in scena a Napoli: cori di Potere al Popolo che hanno interrotto la manifestazione del campo largo. La riprova? Quanto avvenuto sul canale Youtube dei dem. Come raccontato da Il Foglio, "la contestazione è sparita dalla registrazione della manifestazione caricata sul canale YouTube del partito. L'evento parte senza inizio". Insomma, chiunque voglia rivivere quei momenti non può farlo. Perlomeno non sul canale del Pd, dove il video parte direttamente con Angelo Bonelli che sta già parlando. Le prime parole che si sentono, senza contesto, mentre le riprese incedono su alcune bandiere sventolanti, sono: "Le politiche sociali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Campo largo contestato a Napoli, il Pd taglia le proteste: il video della farsa-sinistra

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