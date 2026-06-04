Pd Boccia | Sinistra faccia la sinistra campo largo non ha bisogno di altre gambe

Il rappresentante del Partito Democratico ha affermato che il campo largo non necessita di ulteriori alleati, sottolineando invece la necessità di “testa e cuore”. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle discussioni su possibili alleanze e ampliamenti della coalizione di centrosinistra, ribadendo la posizione di privilegiare qualità e coesione all’interno del fronte politico.

(Adnkronos) – "Io non penso che ci sia bisogno di altre gambe nel campo largo, penso che ci sia bisogno di testa e di cuore". Così il senatore dem Francesco Boccia a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda ieri sera su San Marino RTV. Rispondendo alla domanda se il campo largo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO..

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