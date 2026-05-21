Nella mattina di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato i Campi Flegrei, una delle aree vulcaniche più attive della regione. L'epicentro è stato localizzato in una vasta zona del Napoletano, con l'evento chiaramente avvertito anche nel capoluogo campano. Si tratta di uno dei terremoti più intensi registrati in questa zona dall'inizio delle attività di bradisismo. La scossa è avvenuta alle 5 e ha generato timori tra la popolazione locale.

Ancora paura in Campania: ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d'assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4.4: bradisismo, cosa sta succedendo

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Campi Flegrei, il suolo si alza meno ma le temperature salgono: cosa sta succedendo

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