Campeggi e villaggi turistici Burocrazia più leggera per roulotte e case mobili

Da oggi, le norme per posizionare roulotte, case mobili e caravan sono più snelle grazie all’entrata in vigore del D.P.R. 732026. La burocrazia si è alleggerita, semplificando le procedure per campeggi e villaggi turistici. Le nuove regole riducono gli adempimenti amministrativi, rendendo più facile avviare e gestire strutture all’aperto. Le modifiche riguardano principalmente il posizionamento e l’installazione di veicoli ricreazionali nelle aree di sosta e campeggio.

Novità in arrivo per chi ama le vacanze all’aria aperta e per gli imprenditori del settore turistico. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 732026, le regole per posizionare case mobili, caravan e autocaravan sono diventate molto più semplici e snelle. L’obiettivo della nuova normativa è eliminare i troppi dubbi sui permessi che, per anni, hanno rallentato i lavori nei campeggi e nei villaggi turistici italiani, creando finalmente un equilibrio tra il rispetto dell’ambiente e le esigenze di chi gestisce queste strutture. La novità principale riguarda il via libera all’installazione di nuovi mezzi di pernottamento senza il bisogno di richiedere ogni volta la complessa autorizzazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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