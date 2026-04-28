Exilles scoperta discarica abusiva | sequestrate roulotte e mobili

A Exilles, la Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 900 metri quadrati. Durante le operazioni, sono stati posti sotto sequestro diversi mobili e una roulotte abbandonata all’interno dell’area. L’intervento fa seguito a un’attività di controllo ambientale condotta sul territorio. La discarica si trovava in una zona non autorizzata e risultava essere un deposito di rifiuti non regolamentati.

? Cosa sapere Guardia di Finanza e Carabinieri sequestrano discarica di 900 metri quadrati a Exilles.. Proprietario denunciato per gestione illegale di roulotte, mobili e rifiuti in area privata.. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Bardonecchia e del nucleo Carabinieri Forestali di Bardonecchia hanno individuato una discarica abusiva di 900 metri quadrati in una frazione di Exilles, dove quattro roulotte e un’auto abbandonate sono state messe sotto sequestro insieme a divani, sedie e taniche di plastica. L’operazione, condotta su terreni privati nel comune di Exilles, ha permesso di scoprire un deposito non autorizzato di rifiuti ingombranti che violava sia le norme sulla tutela del paesaggio sia il Testo Unico Ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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